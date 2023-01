Jong Genk moet uitwijken om grasmat Cegeka Arena te sparen

De grasmat van de Cegeka Arena ligt er niet al te best bij, zeker na de match tegen Zulte Waregem.

De hybride grasmat had te kampen met een defect in het drainagesysteem. Er zal wat tijd over gaan om de grasmat te laten herstellen. Jong genk wijkt daarom voor de match tegen Standard SL16 uit naar het terrein van Lommel SK, zo laat de club weten.

“Om praktische redenen”, aldus de Genkse AD Erik Gerits in Het Belang van Limburg. “We willen Lommel SK van harte bedanken om ons op korte termijn uit de nood te helpen. Supporters met een abonnement voor de thuismatchen van Jong Genk zullen we natuurlijk compenseren.”

Volgende week wordt mogelijk ook beslist om de match tegen Beveren van 3 februari af te werken in Lommel.