Wouter Vandenhaute over zijn nieuwe rol bij Anderlecht: "Dat ligt me beter"

Wouter Vandenhaute heeft er een zware week op zitten. Het heeft er binnen zijn familie zwaar in gehakt.

De prioriteit nummer één voor de niet-uitvoerende voorzitter is de supporters mee te krijgen in het hele verhaal. “Ik begrijp hun frustraties, ik ben zelf ook ontgoocheld”, klonk het in De Afspraak. “De belangrijkste reden daarvoor is onze positie in het klassement. Maar ik ben er zeker van dat dit een momentopname is. Het weerspiegelt niet welk werk wij verrichten.

Een nieuwe rol voor Vandenhaute ook. “In de Raad van Bestuur is beslist dat ik niet-uitvoerend voorzitter zou worden. Dat is géén 'window dressing'. Ik ben uitvoerend voorzitter geworden toen de club in een totale crisis zat. Er was een vaag project, er heerste wantrouwen.”

“De macht kwam toen bij één persoon te liggen, wat niet gezond is voor een voetbalclub. Ik heb die macht zelden gebruikt. Nu zal ik de verbinding zijn tussen het management en de RvB. Dat ligt mij beter. Onze CEO's nemen de beslissingen. Ik geef hen advies.”