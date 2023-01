Debat van de week: wie wint de Gouden Schoen? (uw bekerwinnaar is zéér duidelijk!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook nu het WK ten einde is.

Vorige week polsten we naar de Beker van België en wie het volgens u zal gaan halen, nu de halve finales bekend zijn. Voor u is Antwerp de grote favoriet. 50% onder u ziet hen de oppergaai pakken, Union (27%) en Mechelen (20%) volgen op ruime afstand. In de halve finales zijn Antwerp en Mechelen uw favoriet om de finale te halen. Deze week blikken we eens vooruit op de Gouden Schoen van volgende week. Wie zal daar de strijd winnen? Er zijn vele kandidaten. Club Brugge werd kampioen, Union en Antwerp speelden zeer goed en ondertussen staat Genk helemaal bovenaan. Wie wint? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wint de Gouden Schoen? Cuypers 0% Frey 0% Heynen 0% Mignolet 56% Nielsen 0% Onuachu 22% Skov Olsen 0% Teuma 11% Tissoudali 0% Trésor 0% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie!) 11% Je kan nog stemmen tot 21/01/2023 10:00.