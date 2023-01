'Nieuwe club meldt zich voor Nicolas Raskin: concrete interesse en vergevorderde onderhandelingen'

Nicolas Raskin (21) heeft geen toekomst meer bij Standard. Coach Ronny Deila rekent niet meer op hem en Raskin mag dan ook vertrekken. Dat moet nog deze winter aangezien het contract van Raskin eind juni afloopt.

Eerder werd ook al de interesse van Benfica, competitieleider in Portugal, gemeld. Nu zou ook een topploeg uit Schotland interesse hebben in Raskin, namelijk Rangers, dat meldt Sasha Tovolieri.

Volgens Tovolieri zou er concrete interesse zijn van de nummer twee uit Schotland en zouden er al vergevorderde gesprekken gevoerd zijn. Rangers telt in het klassement in Schotland momenteel negen punten achterstand op rivaal Celtic.

🇧🇪 Infos #mercato :



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🔵 Ça bouge pour Nicolas #Raskin ! Interêt concret et discussions avancées avec les #RangersFC. Plus d’infos et détails dans les prochains jours… 😉🔜#RSCL pic.twitter.com/awIL867zQW