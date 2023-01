Felice Mazzù: "Als we met 0-2 leiden aan de rust, denk ik niet dat Club Brugge kan terugkomen"

Felice Mazzù en zijn spelers hebben de verplaatsing naar Club Brugge niet met lege handen moeten afsluiten. Toch was er ontgoocheling in het kamp van Charleroi.

"Ik voel dat de spelers ontgoocheld zijn", zei Mazzù na de afloop in Jan Breydel voor de camera van Eleven. "Dat is normaal als je 0-2 leidt in Brugge en nog vrede moet nemen met een punt. De mentaliteit was buitengewoon. Zelfs met tien hebben we nog offensieve situaties gecreëerd en hebben we niet enkel verdedigd. Een punt in Brugge blijft goed. We speelden een eerste helft om van te dromen."

Iets om op verder te bouwen. "Zoiets is geruststellend voor een coach. Met deze manier van spelen willen we verder gaan." Hoe komt het dat het spelbeeld dan toch wijzigde? "Het moment van de penalty verandert mentaal veel. Als we met 0-2 leiden aan de rust, denk ik niet dat Club Brugge terug kan komen."

Aansluitingstreffer

Nu gebeurde dat wel: na de koffie hingen de bordjes al gauw gelijk. "Door die aansluitingstreffer kregen zij weer positieve energie en ze hadden geluk dat ze heel snel in de tweede helft gelijk hebben kunnen maken. Ze zijn ook hoger gaan spelen."

Desondanks hebben Mazzù en Charleroi er een punt bij. Op de volgende speeldag staat een bezoek bij zijn ex-ploeg op het menu. "Die ga ik normaal voorbereiden. Je speelt dan tegen een ploeg die speelt voor de titel en waar veel positieve energie rond hangt. Het blijft een belangrijke match voor ons in het teken van het behoud. Ik bereid dat voor als een match met de kans om punten te pakken, niet omdat het een match van Union is."