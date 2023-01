Heibel in Argentinië: Komt voormalige publiekslieveling oude liefde Anderlecht uit de nood helpen?

Vorige week was er de lokroep van Kljestan, Proto en Najar om oude liefde Anderlecht (zij het met een lach) uit de nood te komen helpen. Maar deze week doet het gerucht van een andere mogelijke ex-speler die kan terugkeren de ronde.

Namelijk die van Matias Suarez. De Argentijnse aanvaller speelde van 2008 tot 2016 in het Astridpark en maakte sinds 2019 het mooie weer bij de Argentijnse topploeg River Plate. Daar heeft Suarez nog een jaar contract maar dat lijkt nu onder druk te staan.

De viervoudige Belgische kampioen én Gouden Schoen van 2011 is de laatste tijd namelijk veel geblesseerd. Zo vaak dat ze er in Argentinië over aan het nadenken zijn om het contract van Suarez te ontbinden.

Momenteel staat er nog niets vast en hoewel Suarez laat uitschijnen bij River Plate te willen blijven, houden ze bij het bestuur de lippen nog stijf op elkaar en hebben ze de onderhandelingen (even?) stopgezet. Indien zijn contract ontbonden wordt, is het misschien een buitenkans voor Anderlecht om de 34-jarige speler transfervrij op te pikken.