Jelle Vossen is terug na vijf dagen in het ziekenhuis met vleesetende bacterie: "Maakt alles relatief" en "Dokter had me afgeraden te googlen, maar ..."

Een halfuurtje tegen Anderlecht, een helft tegen Westerlo. Jelle Vossen is eindelijk helemaal terug. "Of ik al 100% ben? Ik kom van heel ver."

"Ik voel me eindelijk weer fit. Of ik al helemaal klaar ben om te starten en een hele match te spelen? Dat weet ik niet", aldus Jelle Vossen in een reactie na de 1-1 tegen Westerlo.

"Ik kom van ver. Ik heb vijf dagen in het ziekenhuis gelegen met een vleesetende bacterie. Of dat even schrikken was? Er werd me aangeraden om niets op te zoeken op google, maar dat doe je dan natuurlijk wel. En dan is dat even schrikken."

Relatief

"Alles bij elkaar ben ik goed weggekomen. De diagnose werd vroeg gesteld, maar ik heb echt wel afgezien. Het maakt alles wel wat relatiever wat met voetbal te maken heeft. De gezondheid blijft het belangrijkste."

"Het was alles opnieuw opbouwen, ook op fysiek vlak. Ik was heel wat spiermassa verloren. Gelukkig waren we er op tijd bij."