Belgische clubs zonden 24 spelers naar WK: anderhalf miljoen voor Club Brugge, Standard casht met overbodige speler en wie kwam er nog goed vanaf?

Het WK in Qatar is al even achter de rug. Onze Belgische clubs hebben er 24 spelers naartoe gestuurd. Dat is een record en daarvoor worden ze ook vergoed door de FIFA.

Per dag afwezigheid bij hun club kreeg men per speler liefst 10.000 euro. De FIFA had daarvoor liefst 215 miljoen euro vrijgemaakt. Wie er in de groepsfase uitging verdiende zo tussen de 160.000 en 190.000 euro voor zijn ploeg, afhankelijk van in welke groep ze zaten en op welke dag ze eruit vlogen. Wie de finales haalde kon tot 350.000 euro opleveren. Club grootverdiener Club Brugge had liefst acht spelers bij zich en verdiende daaraan uiteindelijk 1,53 miljoen euro door 153 dagen door te brengen in Qatar. Noa Lang (260.000 euro) was de bestverdiende Bruggeling. KRC Genk (El Khannouss, Arteaga en Preciado) kwamen samen tot 680.000 euro, Antwerp (Janssen, Pacho, Alderweireld) tot 600.000 euro. Anderlecht volgde op de vierde plek met 570.000 euro voor Debast, Vertonghen en Ndiaye. Opmerkelijk: Standard kreeg nog 350.000 euro voor Amallah, een nochtans overbodige speler bij de Rouches. En er zijn nog ploegen die iets overhielden aan het WK: Cercle Brugge (Ueda) 220.000 euro

STVV (Schmidt) 220.000 euro

KAA Gent (Owusu) 190.000 euro

KV Mechelen (Oum Gouet) 190.000 euro

Deinze (Fraser) 180.000 euro

Charleroi (Gholizadeh) 160.000 euro