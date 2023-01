Nog altijd geen zege voor Club Brugge onder Scott Parker: "Op dit moment is er niks veranderd"

Club Brugge kon nog niet winnen onder de nieuwe coach.

Club Brugge pakte onder nieuwe coach Scott Parker slechts 3 op 12 en kon nog altijd niet winnen. Ook in Extra Time werd er vastgesteld dat de nieuwe coach op dit moment nog niet voor een schokeffect zorgt.

"Het is te weinig. Op twee weken heb je toch ook al veel trainingen gehad. Stilaan zou je toch iets meer moeten kunnen zien. De tweede helft was wel zeer aanvaardbaar. Al moet je er voor eigen publiek in dat laatste kwartier wel kunnen overgaan tegen tien man. Maar dat zit er op dit moment niet in", zei Franky Van Der Elst.

Ook Filip Joos treedt Van Der Elst bij in zijn analyse. "Als Hoefkens nu zit te kijken, dan vraagt hij zich af waarom hij buiten moest. Op dit moment is er niks veranderd."