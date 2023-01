Westerlo wil vervanger voor Maxime De Cuyper weghalen bij Beerschot

De kans is zeer groot dat Maxime De Cuyper na dit seizoen terugkeert naar Club Brugge. Westerlo heeft alvast een vervanger op het oog.

Maxime De Cuyper had een groot aandeel in de titel van Westerlo vorig seizoen in de Challenger Pro League. Hij trekt dit seizoen deze lijn gewoon door met Westerlo en er lijkt weinig twijfel te bestaan dat Club Brugge hem deze zomer terug zal halen naar Jan Breydel.

'De Kemphanen' moeten dus op zoek naar een nieuwe linksback en Jonas De Roeck heeft een oude bekende op het oog. Volgens Sacha Tavolieri wil Westerlo Nzita Mardochée binnenhalen van Beerschot. De Belgische linksachter kwam deze zomer over van het Italiaase Perugia, maar speelde in de jeugd en de beloften van Anderlecht. Net daar waar Jonas De Roeck voor zijn passage bij Westerlo trainer was.