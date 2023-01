Bryan Heynen durft het woord 'titel' in de mond nemen, maar...

De werkwijze van Wouter Vrancken heeft duidelijk gepakt bij Racing Genk, maar de weg is nog lang.

Wouter Vrancken is voor een groot deel verantwoordelijk voor het succes van KRC Genk, al zijn het nog altijd de spelers die het moeten doen. Toch is men bij Genk tevreden over het werk van hun nieuwe trainer.

“Voor het seizoen begon, had ik gesprekken met Wouter. Hij zei hoe hij de dingen ziet en hoe hij wilde werken. Hij is héél direct met iedereen. Omdat hij zelf gevoetbald heeft en hier speelde, begrijpt hij hoe het werkt. Het is makkelijk samenwerken”, zegt Bryan Heynen aan Het Belang van Limburg.

En dan mag er ondertussen ook gedroomd en gesproken worden over een mogelijke titel. Het is geen verboden woord meer in de Cegeka Arena. “Neen. We moeten eerlijk en realistisch zijn. Er is een kans. Maar we zitten met het play-off-systeem. De punten worden door twee gedeeld. Het kan, we moeten er in geloven.”