KV Oostende heeft nog altijd geen spijt van ontslag Yves Vanderhaeghe: "Zou het opnieuw doen"

KV Oostende staat momenteel op een degradatieplaats en de kans dat de kustploeg daar nog weggeraakt lijkt bijzonder klein.

Yves Vanderhaeghe werd ontslagen na een 14 op 45, maar zijn opvolger Dominik Thalhammer bakte er met 3 op 21 nog veel minder van.

CEO Gauthier Ganaye heeft geen spijt van het ontslag van Vanderhaeghe. “Nee. Ik wil niks slechts zeggen over Yves en ik was een tijdje tevreden over zijn werk, maar op een bepaald moment heb ik beslist dat we met Dominik meer kans zouden hebben op behoud. Ik sta daar nog altijd achter en zou het opnieuw doen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Op de vraag of Thalhammer ter discussie staat is het antwoord heel duidelijk. “Helemaal niet. Hij is onze trainer en zal dat ook blijven. Dat is zeker, ja. Ik denk dat we met de huidige manier van voetballen meer kans hebben om in 1A te blijven dan voordien.”