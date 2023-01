Michel Preud'homme ziet keeperstalent op de bank zitten in Jupiler Pro League: "Hij wordt Rode Duivel"

Alle ogen vandaag op Simon Mignolet. Het gebeurt niet vaak dat een doelman de Gouden Schoen weet te bemachtigen.

Michel Preud’homme volgt het Belgische voetbal niet van al te dichtbij op, maar toch waagt hij zich aan enkele namen die het kunnen maken. Zo spreekt hij van Arnaud Bodart, maar ook bij Club Brugge waar zijn zoon Guilian CEO is, loopt heel wat potentieel rond.

“Daar is de jonge Senne Lammens een veelbelovend international”, klinkt het bij Preud’homme in La Dernière Heure. “Hij is erg goed, ik was echt onder de indruk van zijn niveau. Als hij goed blijft werken en geduld heeft, wordt hij Rode Duivel.”

Het contract van Lammens bij Club Brugge loopt op dit moment tot midden 2023, maar de doelman lijkt niet te willen verlengen. Daardoor zou hij wel eens snel andere oorden kunnen opzoeken, misschien nog deze of volgende week.