Geschorste Defour mogelijk niet naar Westerlo voor return mirakelmatch: "Duidelijke beelden, ga er verder niet op in"

Zaterdagnamiddag wacht de verplaatsing naar Westerlo voor Steven Defour en KV Mechelen. Al is het zeer twijfelachtig of de T1 zijn spelers wel zal vergezellen in 't Kuipje.

"Ik mag geen contact hebben met mijn bank. We moeten nog bespreken hoe ik de match juist ga volgen. We eten sowieso 's middags eerst op de club. Het zou kunnen dat ik hier blijf en niet afzak naar Westerlo. Ik zal dan de spelersbus uitwuiven", kan er bij Steven Defour een grijns af op zijn persbabbel als het gaat over zijn persoonlijke situatie. "

"Ik heb alle vertrouwen in Fred Vanderbiest en Gunter Van Handenhoven. We spreken dezelfde taal, denken hetzelfde over voetbal. Zij weten wat ze moeten doen." Over zijn schorsing van twee speeldagen effectief plus voorwaardelijke straffen of het moment van zijn protest bij ref Denil wilde Defour nog weinig kwijt.

Zegje gedaan tijdens Zoommeeting

"Ik heb tijdens die Zoommeeting mijn zeg kunnen doen. Ik ga daar verder niet meer op in. De bond beschrijft het als een welles-nietesspelletje, maar we hebben duidelijke beelden over wat er gebeurd is", laat Defour uitschijnen dat hij het toch ervaart als een zwaar verdict. "Meer ga ik daar niet over zeggen."

Over naar de match van dit weekend dan. Het zal er eentje zonder Geoffry Hairemans worden. "Geoffry is woensdag op het gala van de Gouden Schoen nog voor de uitreiking naar huis gegaan omdat hij zich niet goed voelde. Hij heeft Influenza." Ook Storm ontbreekt. "Ja, het wordt vooraan puzzelen, maar de puzzel is gelegd." Jordi Vanlerberghe keert dan weer terug in de kern.

Ongeziene comback in heenronde

Iedereen herinnert zich nog wel het vorige onderlinge duel tussen Westerlo en KVM. Dankzij een uitblinkersrol voor invaller Milan Robberechts pakte KV in augustus 2022 uit met een onvoorstelbare comeback. "Ik ben ooit eens met Standard in tien minuten van 4-1 achter naar 4-4 gegaan tegen Club Brugge. Maar van 2-4 achter een kwartier voor tijd naar 5-4: dat is ongezien. Het was op dat moment ook onverwacht."

Ook nu hij de positie van T1 bekleedt, zegt Steven Defour niet bij voorbaat neen tegen een nieuw doelpuntenfestival. "Zolang wij de drie punten pakken, mag dat van mij. We zullen allebei wel de organisatie meer op punt willen stellen. Die partij uit de heenronde is wel een bewijs dat Westerlo en wij twee ploegen zijn die willen voetballen."