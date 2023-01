OFFICIEEL: Union SG heeft vervanger voor Vanzeir beet: Vertessen tekent in Brussel

Union SG is niet bij de pakken blijven zitten na de vertrekwens van Dante Vanzeir. Bij PSV hebben ze een vervanger gevonden die normaal helemaal in het plaatje zou moeten passen: Yorbe Vertessen is nu ook officieel een Unionist.

Vertessen moet een aanvulling worden op Boniface en Nilsson, die elk hun eigen kwaliteiten hebben. Vertessen gaat daar snelheid en nog meer diepgang aan toevoegen. Bij PSV heeft hij - meestal niet als basisspeler - toch heel mooie statistieken neergezet. In 73 matchen voor de Eindhovenaren scoorde hij 13 keer en gaf 8 assists. Vertessen kreeg de laatste tijd echter amper speelminuten van Ruud van Nistelrooij, de man die hem bij de beloften coachte en ook meenam naar de A-ploeg. Bij Union zijn ze uiteraard in hun nopjes dat ze een kwaliteitsvolle jonge Belg konden binnenhalen ondanks de concurrentie van andere buitenlandse clubs. Hij wordt gehuurd, maar het is nog niet duidelijk of er een aankoopoptie bij betrokken is. Oh, yes. pic.twitter.com/THz61QEkzY — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 28, 2023





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg PSV - Go Ahead Eagles live op Voetbalkrant.com vanaf 16:30.