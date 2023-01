Wouter Vrancken is niet bang voor onderschatting: "Willen op alles voorbereid zijn"

KRC Genk speelt vanavond tegen rode lantaarn Seraing. Voor onderschatting is Wouter Vrancken niet bang.

Het verschil tussen de kop en de staart van de Jupiler Pro League bedraagt precies 40 punten. KRC Genk is aan zichzelf verplicht te winnen tegen de hekkensluiter.

Van onderschatting mag geen sprake zijn, al is het wel een gevaar. “Toch ben ik daar niet bang voor. Er was vrijdag heel veel focus op training en tijdens de bespreking. Spelers waren erg actief in het bedenken van oplossingen op de mogelijke manieren, waarmee Seraing ons kan proberen op te vangen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Vrancken bereidde de partij tot in de puntjes voor met zijn staff. “Ze speelden tegen Anderlecht in een andere veldbezetting dan de weken voordien en we willen op alles voorbereid zijn. Want in België win je geen enkele wedstrijd, als je slechts 80 procent van je mogelijkheden aanspreekt. Dat beseft inmiddels iedereen.”