'Southampton geeft nog niet op en verhoogt zijn bod op Genk-spits Paul Onuachu'

Ze moeten bij Genk nog niet op hun lauweren rusten. Southampton is nog steeds zinnens om Onuachu van Limburg naar Engeland te halen.

De competitieleider wimpelde eerder al een bod van Southampton op de boomlange goaltjesdief af. Daarmee is de kous echter nog niet af, want de rode lantaarn uit de Premier League blijft geïnteresseerd en zou volgens Het Laatste Nieuws ook een nieuw voorstel uitgebracht hebben.

Aanzienlijk bod

Bedragen worden er niet genoemd, maar het zou gaan om een aanzienlijk bod. In tegenstelling tot het eerste voorstel dat helemaal niet in de buurt komt van wat Genk eventueel zou kunnen aanvaarden. Bij Genk zitten ze nu met een moeilijk vraagstuk: is er bij een vertrek van Onuachu nog voldoende tijd om een waardige vervanger te halen?

Een voormalig Gouden Schoen vervangen is sowieso geen evidentie. En al helemaal niet als het zoals bij Onuachu gaat om een spits die ook dit seizoen weer van enorm belang is. De Saints houden een aantal alternatieven achter de hand, maar zouden toch vooral de Nigeriaan willen strikken. Voor hem lonkt de titelstrijd in België of de degradatiestrijd in de Premier League. Afwachten of Genk ook dit tweede bod weigert.