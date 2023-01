Vandenbempt ziet dat Parker blijft schuiven met zijn verdediging: "Lijkt tegenwoordig op een rubiks kubus"

Club Brugge won dit weekend voor het eerst in zeven wedstrijden nog eens in de competitie.

Club ging winnen bij Zulte Waregem met 1-2, maar veel meer vreugde was er niet te beleven aan die overwinning. Dat de thuisploeg een staande ovatie kreeg van het publiek zegt veel.

Club slikte de afgelopen tijd ook heel gemakkelijk goals. Coach Parker zoekt naar defensieve stabiliteit en riep zelfs Jack Hendry terug uit Italië om achteraan meer keuze te hebben. Parker roteert dan ook bijna elke week in zijn defensie, nu stonden Boyata en Odoi centraal achterin.

Peter Vandenbempt stelde dat ook vast. "De defensie van Club Brugge lijkt tegenwoordig op een rubiks kubus. Coach Parker blijft maar schuiven en draaien en de keuzes zijn telkens weer verkeerd", zegt hij bij Sporza.

De analist ziet ook een exponent van de vorm bij Club Brugge. "En wat is er gebeurd met Onyedika? In de eerste maanden van het seizoen was hij ronduit sensationeel, ook in de Champions League. Hij is onherkenbaar nu, net zoals het hele elftal."