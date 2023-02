Genk houdt El Khannous op bijzondere wijze uit handen van City én Napoli: 'Fikse loonsverhoging... als hij aan deze voorwaarde voldoet'

KRC Genk staat op het punt om het contract van Bilal El Khannous open te breken. Het 18-jarige goudhaantje ligt op die manier vast tot medio 2027. Al is het vooral een schijnmanoeuvre om hem nog héél even in Limburg te houden.

Bilal El Khannous staat in de belangstelling - zeker sinds de Marokkaanse stunt op het WK - van Manchester City en SSC Napoli. Toch slaagt KRC Genk er in om zijn contract met één seizoen te verlengen. Met één seizoen: tot 2027. Het Laatste Nieuws weet dat er een belangrijk extraatje moet worden vermeld. El Khannous krijgt een forse loonsverhoging in ruil voor zijn handtekening… op voorwaarde dat hij ook volgend seizoen nog voor KRC Genk zal voetballen. Loonsverhoging, maar... De Limburgers zijn er namelijk van overtuigd dat Khannous de duurste uitgaande transfer in België kan worden. Daarvoor moet hij nog even blijven. En bij voorkeur een titel winnen én uitblinken in de Champions League.