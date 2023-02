'Rednic genoemd om trainer te worden in Jupiler Pro League'

Het ziet er naar uit dat Mircea Rednic opnieuw aan de slag gaat in de Jupiler Pro League.

De voormalige speler van Standard heeft in Roemenië laten weten dat hij in gesprek is met een Belgische club om er trainer te worden.

Rednic was aanwezig op het duel tussen Seraing en Standard, maar hij ontkende dat de ploeg hem gevraagd heeft om trainer te worden, zo schrijft La Dernière Heure.

Rednic was voor het laatst als trainer aan de slag bij Dinamo Boekarest, waar hij in 2021 vertrok. In ons land was hij trainer bij Standard, Gent en Moeskroen.