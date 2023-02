KAA Gent geeft informatie vrij over het aantrekken van Gift Orban

KAA Gent trok op de valreep met de 20-jarige Nigeriaan Gift Orban nog een aanvallende versterking aan.

Hij komt over van de Noorse tweedeklasser Stabaek. Daar scoorde hij 19 keer in 24 wedstrijden. Amper een jaar geleden ontdekte de club hem in Nigeria.

Samuel Cardenas, de hoofdscout van KAA Gent, beseft dat er nog wat tijd nodig is om Orban te laten aanpassen aan de Belgische competitie.

“De Noorse tweede klasse is natuurlijk geen topreeks, maar we zagen in hem de kwaliteiten van een heel speciale voetballer. Je weet nooit hoe snel iemand went aan een nieuw niveau, maar we zien absoluut een mooie toekomst voor Gift”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De Buffalo’s volgden hem al vijf maanden op. “Wellicht waren wij de eerste om hem te benaderen. Hij is heel polyvalent en kan zowel achter een spits spelen als zelf in de punt voetballen. Gift is enorm explosief en een echte killer in de box, die perfect tweevoetig is.”