Onuachu ging smeken bij De Condé: "Op menselijk vlak kan je op een bepaald moment niet meer 'neen' zeggen"

Met gezonde tegenzin liet Genk dinsdagavond Paul Onuachu nog naar Southampton vertrekken. Er waren immers beloftes gemaakt en voor Head of Football Dimitri De Condé zijn die ook mondeling heilig.

Onuachu ging zelf spreken met De Condé. "Om 13 uur had ik een gesprek met een heel emotionele Paul. Hij had heel goed getraind, je kan die jongen écht niets verwijten. Maar hij voelde zijn droom opnieuw wegglippen. 'Alsjeblief, laat me gaan. Dit kan mijn allerlaatste kans zijn', smeekte hij. Ik heb hem moeten duidelijk maken dat er twee voorwaarden waren, waaronder de deal zou kunnen lukken. Eén: de cijfertjes moesten kloppen. En twee: we moesten een vervanger kunnen binnenhalen", legt De Condé uit in HBvL.

Southampton kwam - na een bod dat weggelachen werd - uiteindelijk met een serieuze aanbieding. “Ik had er 's ochtends al een gesprek over gehad met trainer Wouter Vrancken. 'Op menselijk vlak kan je op een bepaald moment niet meer 'neen' zeggen', vond ook Wouter. Zeker omdat er bepaalde beloftes waren gedaan.”