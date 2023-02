Nardi beseft dat Gent zal moeten strijden voor PO1: "Die twee teams zijn buiten bereik"

KAA Gent strijdt volop voor een plaats in play-off 1. De Oost-Vlamingen kamperen momenteel op de vijfde plaats, maar geloven vol in de kansen. Paul Nardi wil zijn voet dan ook naast iedere Belgische ploeg zetten."

“KRC Genk en Union SG zijn buiten bereik”, beseft ook Paul Nardi bij RTBF. “Voor de overige twee PO1-plaatsen zal het gaan tussen Antwerp FC, Club Brugge en KAA Gent.”

Opvallend: tegen die ploegen slaagden de Buffalo’s er enkel tegen Club Brugge in om te winnen. “Maar er wachten ons nog duels met de anderen. We willen bewijzen dat we hen waard zijn.”