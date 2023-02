Wouter Vrancken maakt vergelijking tussen Arokodare en Onuachu

KRC Genk zag op Transfer Deadline Day Paul Onuachu vertrekken, maar had met Tolu Arokodare meteen ook een vervanger klaar.

De jarige Wouter Vrancken heeft een goede eerste indruk gekregen van zijn nieuwe spits die maar liefst 1m97 meet. “Hij is leergierig en is een goede kaatser. Het is een beetje kijken hoe snel hij mee is met onze principes, maar hij stelt zelf vragen. Dat is een teken dat hij ermee bezig is”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Arokodare lijkt op Onuachu, maar volgens Vrancken is er wel degelijk een verschil. “Hij is explosiever dan Paul, die meer ervaring had en nog meer killer is. Maar hij kan daar natuurlijk in groeien, zoals Onuachu dat ook gedaan heeft.”

“Tolu zei me dat hij bij Amiens in balbezit niet echt volgens principes speelde. Ze moesten hem op zijn lichaam proberen aanspelen en voor de rest niets speciaals doen. Laat ons dus hopen dat hij onze methode snel onder de knie heeft.”