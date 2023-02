Broer en makelaar vertrokken talent Agyei reageert: "Nooit een tegenbod kunnen doen omdat we het eerste bod niet ontvingen"

Afgelopen wintermercato vertrok ook Enock Agyei bij Anderlecht. De talentvolle winger werd gekocht door Burnley en gestald bij KV Mechelen. Er deden veel verhalen de ronde over zijn contractverlenging en daar wou grote broer en tevens makelaar Sylvester Agyei op reageren bij LDH.

In september 2022 startte Peter Verbeke de besprekingen met Agyei. “Hij deed hetzelfde salarisaanbod als in juni met de belofte dat Enock bij ondertekening zou worden gepromoveerd tot de A's. Hij zei dat dat een heel mooi salaris was voor een 18-jarige jongen en dat geen Westerlo-speler dat had. Gewoon pech voor hem: Westerlo was een van de vele clubs die Enock al een bod hadden gedaan. En het salaris was hoger. Sterker nog, van alle ontvangen aanbiedingen was die van Anderlecht de laagste."

Dat bod moest echter de basis vormen en Verbeke zou het op mail zetten. "Ik heb het nooit ontvangen. Ik was zo verrast dat ik er in december zelfs met Jean Kindermans over sprak toen ik hem ontmoette voor Ebenezer", klinkt het bij Sylvester in de krant. "Een gerucht dat we een salaris van € 500.000 vroegen, werd gelanceerd in een podcast, maar het is totaal onjuist. We wilden duidelijk dat Enock goed betaald zou worden, maar zonder hebzuchtig te zijn. We hebben in ieder geval niet eens een tegenbod kunnen doen omdat we het eerste bod nooit hebben ontvangen..."