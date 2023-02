Alderweireld blijft achter keuze voor Thierry Henry als bondscoach staan

Officieel hebben we nog altijd geen nieuwe bondscoach, maar er wordt elk moment verwacht dat Domenico Tedesco zal aangesteld worden.

Toby Alderweireld stak net als Romelu Lukaku tijdens de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels zijn voorkeur voor Thierry Henry niet weg als opvolger voor Roberto Martinez.

“Zeker. Hij heeft alles gewonnen en lag goed in de groep”, klonk het in Extra Time. “De meeste mensen dachten dat hij Roberto Martinez 2.0 zou zijn of een variatie, maar hij heeft eigen ideeën. Ik was zeker fan van hem.”

Ondertussen heeft Alderweireld ook een beeld van Tedesco. “Ik heb intussen wel wat opgezocht. Spannend. Al moet het eerst nog officieel worden. Of de spelers inspraak hebben gehad? Neen, neen. En dat vind ik ook terecht. De voetbalbond beslist, de spelers moeten volgen.”