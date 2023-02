Zulte Waregem legt uit waar het misliep voor supportersavond, waar alles klaar stond: "We probeerden nog een oplossing te vinden"

Er was wat commotie ontstaan onder de supporters van Zulte Waregem. Een supportersclub in Anzegem was immers klaar om verschillende spelers te ontvangen, maar er liep iets mis en alle spelers kregen een dag vrijaf van Mbaye Leye. De club legt de situatie nu uit.

De club betreurt dat door een foute communicatie de supportersavond in Anzegem vanavond niet kan doorgaan en heeft begrip voor de ontgoocheling van zijn supporters. Een misloop van communicatie zorgde ervoor dat de clubmedewerkers die mee instaan voor de supportersavond pas donderdag op de hoogte waren van dit event. Mede door de twee snel op elkaar volgende wedstrijden werd het nog moeilijker om zowel communicatie, promotie, marketing, spelersaanwezigheden, interne communicatie tijdig op te starten en naar de buitenwereld te brengen. Refererend naar eerdere artikels in de pers wil Essevee ontkrachten dat spelers of stafleden zich niet beschikbaar wilden stellen voor deze avond. Integendeel, de club probeerde nog een oplossing te vinden, maar kon niet snel genoeg meer schakelen om alles gestroomlijnd te laten verlopen. Dit werd het afgelopen weekend ook reeds bevestigd aan het bestuur van de supportersfederatie, maar een miscommunicatie zorgde ervoor dat dit niet tot bij supportersclub De Sportduif raakte. Essevee is een familieclub en wil zijn supporters zo goed mogelijk ondersteunen en bijstaan in hun acties. Ook daarom is het laattijdig afblazen een bijzonder spijtige zaak. Ondertussen vond een constructief gesprek plaats tussen het supporterslokaal De Sportduif (Kathy Demets) en de club (CEO). De club zal samen met het lokaal en de supportersfederatie snel op zoek gaan naar een nieuwe beschikbare datum en ervoor zorgen dat problemen als deze in de toekomst niet meer voorvallen.