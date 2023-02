KV Mechelen boekt een stevig verliesjaar, maar heeft geen schrik voor zijn licentie

KV Mechelen heeft het seizoen 2021-2022 met stevige verliescijfers afgesloten. Dat blijkt uit de jaarrekening.

In totaal gaat het om een verlies van 6 366 677 euro, terwijl de 2 seizoenen ervoor KV Mechelen telkens een lichte winst boekte. De opbrengsten stegen, maar de kosten lagen veel hoger. Dat vertelde CEO Frank Lagast aan de Gazet van Antwerpen. De kosten gingen van 24,5 miljoen euro naar 32,3 miljoen euro. "Het verschil is vooral te wijten aan de verandering van het sociaal statuut van een profvoetballer", aldus Lagast.

Tegen het einde van het seizoen moet het licentiedossier weer binnen zijn en Lagast is daar ondanks de rode cijfers gerust op: "Onze oplossing is een kapitaalsverhoging. Er staan sterke mannen klaar om in de club te investeren. Ik ben er gerust in dat we onze licentie, net als de andere keren dat ik hier al ben (Lagast zit al voor het 4e seizoen bij de club, red.), al in 1e zit zullen krijgen."