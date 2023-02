Debat van de week: wie degradeert in bloedstollende strijd onderin? (En dit is voor u dé verrassing van Transfer Deadline Day!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt ook in 2023 helemaal mee, geloof het maar.

Vorige week polsten we naar de wintertransfers in de Jupiler Pro League, want er gebeurde nog heel wat op de slotdagen. De meest verrassende deal die er nog werd gesloten volgens u was die van Keita, gevolgd door de uitgaande deal rond Salah van KAA Gent. Deze week kijken we eens naar de onderkant van het klassement, want de komende weken staan er heel wat belangrijke duels op het programma. Denk maar aan Zulte Waregem, dat de komende weken tegen Oostende, Seraing én Kortrijk speelt. Wie ziet u degraderen? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Welke drie teams ziet u rechtstreeks degraderen? KV Oostende (18) 97% Seraing (18) 95% Zulte Waregem (20) 24% KV Kortrijk (22) 22% KAS Eupen (22) 50% KV Mechelen (26) (+3 Charleroi?) 4% Charleroi 28 0% OH Leuven 31 0% Anderlecht 31 6% Nog een ander team (laat in reacties weten wie) 1% Stem Je kan nog stemmen tot 12/02/2023 16:00.