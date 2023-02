Enkele dagen na uithaal Vanhaezebrouck: KAA Gent geeft 18-jarige jeugdspeler profcontract

Het is nog maar enkele dagen geleden dat Vanhaezebrouck uithaalde naar het uitblijven bij Gent van doorstroming van jeugdspelers. En kijk: voor de toekomst staat alvast zo'n talent uit eigen jeugd te trappelen.

Gent laat immers weten dat de 18-jarige Hannes Vernemmen zijn eerste profcontract bij de club heeft ondertekend. Vernemmen schopte tot aanvoerder van de U18 en debuteerde dit seizoen onder Emilio Ferrera bij Jong KAA Gent.

"De jeugdwerking van KAA Gent kondigt met trots het eerste profcontract aan voor Hannes Vernemmen. De jonge centrale verdediger die sinds 2014 bij onze club is aangesloten, ziet hiermee zijn harde werk beloond", staat op de site van de Buffalo's te lezen.

De jonge speler krijgt alvast lof voor zijn mindset en attitude. "Hannes is een echte leider op het veld. Hij beschikt over een goede passing en posititiespel en geeft het beste van zichzelf in elke wedstrijd." De laatste weken maakte hij telkens deel uit van de selectie van Jong Gent.