Dit is waarom Ronny Deila nog heilig gelooft in de top vier voor Standard: "Geweldig gevoel!"

Standard heeft Club Brugge nog altijd in het vizier voor een plaats in de top vier. Trainer Ronny Deila is er heilig van overtuigd dat ze die plaats nog kunnen pakken.

Standard staat zesde en heeft evenveel kans om tiende te eindigen dan om vierde te worden. Maar Deila wil enkel omhoog kijken. "Zolang er kans is om het te doen, hebben we recht om te dromen. We moeten in onszelf geloven. Maar we moeten er ook rekening mee houden dat we de klassieke fase ook als 10e kunnen eindigen als we het rustig aan gaan doen. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen, maar ik heb diep vanbinnen het gevoel dat we ze allemaal kunnen winnen", klonk het op zijn persconferentie.

"Zelfs tegen Union. Zelfs tegen Anderlecht. Ik heb het gevoel dat we in elke wedstrijd kansen zullen krijgen om te winnen en dat is een geweldig gevoel. Maar deze overwinningen kunnen enkel door consistentie in prestaties. Je moet ten allen tijde geobsedeerd zijn om te winnen om in de top 4 te staan."