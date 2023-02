Mike Trésor over zijn zuur vertrek bij Anderlecht: "Jean Kindermans had me wel heel graag"

KRC Genk heeft met Mike Trésor een goudhaantje rondlopen. Hij is niet de enige, maar wel diegene met de meest indrukwekkende statistieken: 16 assists en 6 doelpunten. "Ik was niet welkom in het project van Anderlecht", zegt hij nu.

Trésor vertrok in 2018 bij Anderlecht. "Ik kreeg de duidelijke boodschap mee dat het voor hen te vroeg was. Mijn laatste jaar bij Anderlecht was de lastigste periode uit mijn loopbaan. Terwijl mijn leeftijdsgenoten bij de beloften zaten, of zelfs in een eerste elftal, moest ik een vol seizoen meedoen met jongens die één of twee jaar jonger waren", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Na zijn vertrek voerde Anderlecht de verjonging in en werd er nog meer ingezet op de academie. "Ik dacht toen bij mezelf: het had zo niet moeten gebeuren. Zo'n project start je niet van de ene op de andere dag. Ik denk dat ze op voorhand wisten hoe ze eraan gingen beginnen. Daarom denk ik dat ik niet welkom was in het project. Jean Kindermans had me heel graag en is me blijven steunen. Maar als het over profcontracten gaat, beslist hij niet. Dan moeten mensen van het eerste elftal hun zegen geven."