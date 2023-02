Nainggolan had behandeling van Antwerp nog nooit gezien: "Zelfs mijn horloge werd gepikt"

Radja Nainggolan zijn laatste weken bij Antwerp waren geen pretje, dat laat hij nu weten in Het Nieuwsblad. Volgens hem is alles in stelling gebracht om hem buiten te krijgen.

Het Vape-incident was de stok die ze zochten, meent hij. "Dat was fout en ik wilde daar ook de gevolgen voor dragen. Ik had gerust een boete van 50.000 euro willen betalen, die we dan hadden kunnen doorstorten aan Kom Op Tegen Kanker. Geld, daar heb ik schijt aan. Dat had voor iedereen een goede oplossing kunnen zijn", zegt hij in de krant.

"Maar wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben mij in gebreke gesteld. Ze hebben allerlei kleine fouten die ik heb gemaakt - van eens te laat komen op training meer dan een jaar geleden tot het filmpje over het dak - op één hoop gegooid en ermee gedreigd dat ik bij mijn volgende misstap ontslagen zou worden."

Uiteindelijk vroeg hij zelf om zijn contract te verbreken. "Hoe ik die laatste weken ben behandeld: dat heb ik nog nooit gezien. En ik heb al op veel plaatsen gezeten. Ik mocht niet meer binnen­komen langs de hoofdingang, ik mocht alleen nog op de club komen op momenten dat de A-kern er niet was, ik moest elke dag in een andere kleedkamer gaan zitten: ik werd behandeld als ne parasiet. Op een gegeven moment is mijn horloge zelfs gepikt omdat er constant jeugdspelers die kleedkamer binnen en buiten liepen.”