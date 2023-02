Lazare krijgt racistische berichten na Club Brugge-Union: "Mijn familie aanvallen gaat over de limiet"

Amani Lazare heeft in Club Brugge-Union wel een hoofdrol opgeëist. Racistische berichten moest hij achteraf ontvangen en ook zijn familie werd blijkbaar belaagd.

Na afloop van de topper was Lazare zowat persona non grata bij de Club Brugge-supporters. De Union-speler ontsnapte zelf aan rood na een trap aan Onyedika terwijl die laatste op de bal lag en klaagde desalniettemin op sociale media over de scheidsrechter. Dat schoot bij sommige Club-fans in het verkeerde keelgat.

Excuses

In die mate zelfs dat Lazare racistische boodschappen heeft gekregen. "Sorry als mijn bericht gechoqueerd heeft, maar het aantal offensieve berichten die ik gekregen heb, zelfs emoji's met apen, is ook niet min. Oké, dat is het spel, dat is de maatschappij", schrijft de Unionist op Instagram.

Het is daar overigens niet biij gebleven. "Mijn familie aanvallen is over de limiet, vind ik. Vandaar dit antwoord. Het spijt me nog altijd wel wat gebeurd is. Ik had misschien mijn account op privé moeten zetten", maakt Lazare nog een bedenking.