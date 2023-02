'Prijs van aankoopoptie voor Keita bij Royal Antwerp FC gelost'

Mandela Keita ruilde tijdens de wintermercato OH Leuven in voor Royal Antwerp FC.

Bij zijn nieuwe ploeg liet Keita zich meteen opmerken. Ook al gaat het slechts om een uitleenbeurt, toch wil Keita zich laten zien en bij Antwerp blijven.

Volgens De Zondag bedraagt de aankoopoptie in de overeenkomst maar liefst 10 miljoen euro. “Natuurlijk zou ik graag zien dat op het einde van het seizoen Antwerp de optie in de huurovereenkomst zal lichten”, klinkt het bij Keita in De Zondag.

“Maar, heel eerlijk, het houdt mij vandaag niet bezig. Ik ben gewoon gekomen om meer speelminuten te maken en te groeien met de ploeg.”