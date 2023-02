Union en Pro League komen met reactie na haatberichten aan Lazare: "Haatdragende boodschappen veroordelen"

Na afloop van Club Brugge-Union heeft Amani Lazare haat-en racistische berichten gekregen. Zijn club houdt er zich aan om hier officieel op te reageren.

Dat heeft Union SG gedaan door middel van een verklaring die onder meer via zijn website verspreid is. "Naar aanleiding van de berichten die onze speler Lazare Amani ontving op sociale media, wil de club deze haatdragende boodschappen veroordelen. Zowel op en naast het voetbalveld als in de online wereld is er geen plaats voor dit soort gedrag", klinkt het.

"We toleren het gedrag van de personen die deze berichten gestuurd hebben niet. De club wil nu de rust bewaren en zal bekijken of met haar speler verdere stappen zal ondernemen", laat de nummer 2 uit de Jupiler Pro League nog weten.

Pro League = Pro Respect. Altijd en overal zeggen wij neen tegen racisme 🚫



Nous soutenons Lazare Amani et l'@UnionStGilloise dans les démarches qu'ils souhaitent entreprendre 🤝#FootballForAll https://t.co/YErER55KDA — Pro League (@ProLeagueBE) February 13, 2023

Ondertussen heeft de Pro League zelf ook al op sociale media gereageerd op de aankondiging van Union. "Pro League = Pro Respect. Altijd en overal zeggen wij neen tegen racisme." Hiermee laat de Pro League weten dat het Union en Lazare steunt in de eventuele stappen die zij menen te moeten ondernemen.