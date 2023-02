Dante Vanzeir over zijn afscheid bij Union: "Ik zal die prachtige club missen"

Dante Vanzeir vertrok in volle titelstrijd bij Union. Hij gaat zijn geluk bij de New York Red Bulls beproeven.

Tegen Zulte-Waregem nam Dante Vanzeir definitief afscheid van Union en de supporters. Hij gaf toen de aftrap en kreeg een staande ovatie. "Ik heb toen gemerkt dat de supporters mij mijn transfer echt gunnen. Dat maakte heel wat los en er zijn dan ook tranen gevloeid. Ik zal deze prachtige club missen", vertelde hij aan Sporza.

Die transfer is naar de New York Red Bulls. "Het was het moment om te vertrekken, want de MLS begint in februari", ging Vanzeir verder. Daarom koos hij een avontuur in de MLS boven de titelstrijd van Union.

Het was ook een bewuste keuze van Vanzeir: "Het totaalpakket spreekt me aan. Ook speelt de ploeg naar mijn kwaliteiten en heeft het ambitie en uitstraling."