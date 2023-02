Smaakmaker Union had ook ergens anders kunnen zitten: "Ja, er was een bod van Club Brugge"

Momenteel is hij een van de vele smaakmakers bij Union SG, maar het had ook helemaal anders kunnen lopen.

Union SG haalde Victor Okoh Boniface voor twee miljoen euro weg in Noorwegen bij Bodo/Glimt, maar het had ook helemaal anders kunnen lopen.

Club Brugge

Het is niet de eerste keer dat de 22-jarige Nigeriaanse aanvaller het verhaal opdist, maar het blijft dus wel een pittig verhaal - nu ook bij OJB Sports.

Namelijk dat Boniface evengoed nu bij ... Club Brugge had kunnen spelen. "Ze deden me twee jaar geleden een aanbod, inderdaad. Ik kon tekenen, maar een blessure gooide roet in het eten."