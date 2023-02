Bossut na het verlies van Vormer: "Blijven overtuigd dat het niet gedaan is"

Het gelijkspel tegen KV Oostende was een drama voor Essevee. Tegen Seraing en KV Kortrijk is het nu echt van moeten.

De druk was groot bij Zulte Waregem, misschien zelfs te groot. “Bij het tegendoelpunt liep echt alles mis”, zegt doelman Sammy Bossut aan Het Laatste Nieuws. “Ik zag dat schot zelfs niet komen, er stonden te veel spelers voor mij. En ook daarna wou de bal niet goed vallen voor ons. De match tegen Oostende was typerend voor ons hele seizoen.”

Het uitvallen van Ruud Vormer was nog een extra klap voor Essevee, zo bevestigt Bossut. “En de overwinningen van Eupen en Kortrijk hebben ons nu nog meer in de achtervolging gedwongen. Maar bij ons blijft iedereen er van overtuigd dat het niet gedaan is. We hebben nu geen andere keuze meer dan zes op zes te halen in de komende twee wedstrijden, want met een gelijkspel schiet je niks op.”

“Daarna kunnen we dan zien hoe de situatie is geëvolueerd. Kijk, we staan nu al het hele seizoen onderin, die druk van te moeten winnen gaat er nu niet meer minder op worden. Maar ik blijf geloven dat we het alsnog kunnen omkeren, als we met zijn allen tot de laatste snik strijden. Te beginnen op Seraing, ja.”