Johan Boskamp snoeihard over ontslag Carl Hoefkens én spelers van blauwzwart

Club Brugge kon tegen Benfica niet voor de verrassing in de Champions League zorgen.

Johan Boskamp zag de drie Belgische ploegen Europees onderuit gaan. Zeker Club Brugge heeft volgens analist Johan Boskamp geen kans meer.

Voor Scott Parker vindt de Nederlander maar geen goed woord. “Hij is twee maanden bezig en heeft nog altijd geen typeploeg. Dat is toch niet normaal als coach van een topclub? Nu ging hij opeens met Lang in de spits spelen. Ik moet zeggen dat ik Lang over het hele veld acties heb zien maken, behalve in de spits”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Carl Hoefkens had voor Boskamp nooit ontslagen mogen worden. “Ik blijf het een onnodige en waardeloze beslissing vinden. Misschien dringt het nu eindelijk door tot bij het bestuur dat dit toch niet de wonderploeg is die men ervan maakte in het begin van dit seizoen.”