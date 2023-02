Gewezen middenvelder Beerschot, Geel en Charleroi Lendvai plotseling overleden

Grote verslagenheid in Hongarije, waar een ex-international is overleden. Miklos Lendvai werd amper 47.

Miklos Lendvai was een Hongaars international en speelde in het verleden ook een aantal seizoenen in België.

Nu is de verdedigende middenvelder op 47-jarige leeftijd plots overleden. Dat tragisch nieuws werd vanuit Hongarije bekend gemaakt.

Lendvai kwam in 1999 naar België. Na een jaartje bij Geel trok hij naar Beerschot, van 2001 tot 2004 speelde hij voor Charleroi.