Waarom Antwerp, ondanks enorme kapitaalsverhogingen van Gheysens, geen last krijgt met Financial Fair Play

In vijf jaar tijd heeft Paul Gheysens zo'n 151 miljoen euro aan kapitaalsverhogingen in Antwerp gepompt. Da's een bedrag dat doet duizelen en waar veel andere clubs uiteraard niet kunnen op rekenen. Is dat dan nog Financial Fair Play?

Het antwoord is dus... ja. Het is dankzij de Belgische Financial Fair Play-regels dat Antwerp nog steeds een gezonde club is. Een club in België mag slechts een aanvaardbaar verlies van 5 miljoen euro maken over drie boekjaren.

Maar... dat kan verhoogd worden met kapitaalsverhogingen of gelijkgestelde elementen. Gheysens is dus verplicht om er geld te blijven inpompen als hij zijn club bovenaan wil zien meedraaien én als ze hun licentie willen halen. Zolang de balans positief blijft, is er voor de Pro League geen vuiltje aan de lucht.