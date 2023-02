Alles op alles voor het behoud: hekkensluiter wil puntenaftrek van Jong Genk en Standard afdwingen via groene tafel

Het is hommeles in de Challenger Pro League. Een nieuwe rechtzaak ligt in de lijn der verwachtingen, zo blijkt.

Een maand geleden kon het duel tussen Jong Genk en de beloften van Standard SL 16 door de sneeuwval niet afgewerkt worden. En dus werd er naar een nieuwe datum gezocht en ondertussen gevonden. Afgelopen weekend werd de match gespeeld. © photonews Bij hekkensluiter Virton hebben ze zich nu tegen de puntendeling uit die match verzet, omdat er volgens hen spelers hebben meegespeeld die dat niet mochten. "Nicolas Castro, Aziz Ouattara (Genk) en Aleksander Buksa en Brahim Traore (Standard) waren niet speelgerechtigd", klinkt het op de webstek van de ploeg uit de Gaume. Puntenaftrek De vier spelers waren er nog niet bij een maand eerder, toen de wedstrijd tussen beide ploegen moest worden afgewerkt. "Het reglement van de Belgische voetbalbond is duidelijk op basis van de artikelen B11.22.3 RF en B11.24 RF van het federaal reglement. Er is een overtreding van de artikelen B4.98, B4.99, B4.100, B4.112 et B4.120. Daarom vragen we puntenaftrek van Jong Genk en SL16."