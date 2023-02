Mbaye Leye blijft geloven in het behoud en staat voor de beladen derby tegen KV Kortrijk

Zulte-Waregem strijdt al het hele seizoen tegen de degradatie. Hun volgende wedstrijd is vrijdag tegen KV Kortrijk.

Momenteel staat Zulte-Waregem 16e en op een degradatieplaats. Vrijdag speelt het thuis tegen KV Kortrijk die 2 plaatsen hoger staan en 4 punten meer tellen. Het wordt dus een belangrijke wedstrijd.

Dat beseft ook Mbaye Leye. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij met een zege Kortrijk wil blijven volgen om op het einde nog te kunnen toeslaan. Ook speelt het gegeven van de derby mee.

Ook na Kortrijk blijven de belangrijke wedstrijden voor Essevee komen. Volgens Leye zal iedere match de druk alleen maar groter worden. Zelfs na een zege.

Maar Leye is er gerust in. Hij blijft in het behoud geloven. Als de club zich kan redden, vindt hij dat het mirakel van het seizoen.