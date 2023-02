Ex-Gent-speler had de keuze tussen België en Marokko: "Maar mijn keuze is al gemaakt"

Ibrahim Salah zat een half seizoen in de eerste ploeg van KAA Gent. Op de laatste dag van de transferperiode vertrok hij echter naar het Franse Rennes.

Na amper een half seizoen vertrok Ibrahim Salah (21) van KAA Gent naar Rennes. Salah scoorde in 21 wedstrijden voor Gent drie keer en gaf ook één assist. Bij Rennes scoorde hij donderdag zijn eerste goal voor de Franse ploeg in de Europa League.

"Ik voel me goed, het team is uitstekend, jong, dynamisch en ambitieus en er heerst een zeer goede gemoedstoestand. Ik zal tijd nodig hebben om me aan te passen, net als iedereen, maar ik maak me geen zorgen, want ik ben iemand die zich snel aanpast", zegt Salah bij DM Sport.

Salah wil spelen voor Marokko

Salah is geboren in Sint-Joost-ten-Noode, maar heeft Marokkaanse ouders. Hij stond dus net als vele spelers voor de keuze. "Ik heb veel te danken aan België omdat ik in dit land ben opgeleid en daar ben geboren, maar mijn keuze is al gemaakt en het is Marokko."

"Ik volg mijn hart en wil voor Marokko spelen om mijn ouders trots te maken die daar geboren zijn. Ik wil ook mijn familie in Marokko en het Marokkaanse volk gelukkig maken en het zou met trots zijn dat ik shirt zou dragen."