Geraerts daagt spelers uit als ze meer sexy affiche willen: "Ik snap dat fans ontevreden zijn met verhuis naar Anderlecht"

Karel Geraerts zullen binnenkort in Anderlecht een ploeg ontvangen die ze goed kennen. Een meer sexy naam als tegenstander had misschien ook wel gemogen.

In een video van Het Nieuwsblad reageert Karel Geraerts op het feit dat zijn ploeg het opnieuw tegen Union Berlijn gaat opnemen in de Europa League. "Je wist dat je heel veel mogelijke tegenstanders had en dan komt Union Berlijn uit de trommel. Een ploeg die wij kennen, zij kennen ons ook. Het is een heel zware tegenstander om tegen te spelen."

"Toen we drie maanden geleden tegen hen speelden, stonden ze aan kop in Duitsland", weet Geraerts. "Ze hangen nu nog bovenaan, da's geen toeval." Hadden ze bij USG niet liever een andere tegenstander gehad? "Union Berlijn is misschien geen sexy naam, maar het blijft een topwedstrijd. Willen we een andere, leuke affiche? Dan weten we wat we moeten doen. Dan moeten we ons kwalificeren voor de volgende ronde."

Union Berlijn favoriet

Hoe groot is de kans om daarin te slagen? "Da's heel moeilijk in te schatten. Zij zullen uiteraard favoriet zijn, wat niet wegneemt dat wij ons uiterste best gaan doen en ons gaan proberen te kwalificeren." Dan zal Union het in de return moeten afmaken. Die gaat door in het Lotto Park. Dus niet in Leuven, waar Union zijn thuismatchen uit de groepsfase afwerkte.

"Wij moesten een oplossing zoeken voor onze thuiswedstrijd. Het is Anderlecht geworden. Ik snap uiteraard dat daar bepaalde supporters niet tevreden mee zijn. Maar de realiteit is er: die wedstrijd zal daar doorgaan. We zullen echt wel iedereen nodig hebben, zeker onze twaalfde man. Ik hoop toch dat er voor één dag bepaalde principes aan de kant gezet worden en dat wij kunnen rekenen op die voltallige twaalfde man."