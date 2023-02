"Ideaal moment tegen Club? Nooit en altijd": Vanhaezebrouck legt verder uit en geraakt nog net aan een voltallig elftal

Spelers verzamelen om aan een voltallige ploeg te geraken en zondag Club bekampen. Vanhaezebrouck kent geen simpele opgave in deze drukke dagen.

Het was zijn tweede persconferentie binnen de 24 uur, die om vooruit te blikken naar de 'Slag van Vlaanderen.' Gent had nog maar net de dubbele Europese confrontatie met Qarabag tot een goed einde gebracht. "We hadden van de 21 veldspelers in de A-kern 10 fit. Dat is net genoeg om een elftal op te stellen", maakt Vanhaezebrouck de balans van de verzameling op het trainingsveld.

"Er zullen er al zeker vijf out zijn. Zes spelers zijn twijfelachtig tot heel twijfelachtig. Ik ga geen namen vrijgeven. Als je er maar tien overhoudt, is dat te makkelijk om te weten voor de tegenstander wie er overblijft. Je moet het mij vergeven, deze keer ga ik geen details geven", wil de coach van de Buffalo's zijn kaarten kort bij de borst houden.

Realiteit

Kan de kwalificatie Gent niet over de fysieke lasten heen tillen? "Dat helpt om het herstel te bespoedigen, maar je moet de realiteit voor ogen houden. Het is niet dat je niets meer voelt van de opeenvolgende inspanningen die geleverd worden."

Een meevaller misschien: de tegenstander van zondag zit niet meteen in een schitterende vorm. "Het ideale moment om tegen Club Brugge te spelen? Dat is het nooit én altijd. Het blijft de grootste club van het land, met de meeste middelen. Als je naar Brugge moet, is het altijd moeilijk. Langs de andere kant is het altijd plezant om tegen Club Brugge te spelen. De spelers spelen graag dergelijke matchen. Dat is bij alle clubs zo."