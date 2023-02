Wachten op De Bleeckere: Referee Department mag dit niet negeren, benadeelde ploeg stuurt duidelijk schrijven

Het was een zwart weekend voor de scheidsrechters en vooral de VAR. Twee fases die altijd rood hadden moeten opleveren, werden niet opgemerkt of genegeerd. Vanuit het Referee Department moet nu een duidelijk signaal komen dat ze dit niet accepteren.

Het is de gewoonte dat Frank De Bleeckere op maandag of dinsdag een paar fases van het afgelopen weekend nader toelicht. In het verleden is het wel al eens gebeurd dat één of andere controversiële fase daar al dan niet bewust over het hoofd werd gezien. Volgens ons is die optie er na dit weekend niet.

20 centimeter hoger en we spreken over verminking

Iedereen heeft de elleboog van Tajon Buchanan op Gift Orban gezien en niemand denkt daarbij: 'tja, dit is voor interpretatie vatbaar'. Het was 'clear and obvious'. Dat was ook de fase waarbij Eupen-aanvaller Djeidi Gassama zijn voet plantte op de borst van Cercle-doelman Radoslaw Majecki.

Majecki kreeg zaterdagavond last met ademen en na contact met de clubarts werd hij onmiddellijk naar de spoed gestuurd. Daar werd een scheur in de borstspier vastgesteld, wat ook tijd nodig zal hebben om te helen. De impact was verschrikkelijk. 20 centimeter hoger en Majecki had de studs van Gassama vol in het gezicht gekregen. Dan spreken we over een verminkte man. De gevolgen hadden veel erger kunnen zijn dan bij Orban.

Een tackle met gestrekt been... Da's toch de fysieke integriteit van de speler in gevaar brengen? Hoe kan je dit als VAR missen? Zelfs de scheidsrechters van dienst hadden beide fases meteen moeten kunnen beoordelen. Rekenen ze te veel op de VAR om hen te corrigeren? Waarschijnlijk.

Geloofwaardigheid

Cercle Brugge laat hun advocaat een schrijven opstellen waarin ze dringend vragen om een betere kwaliteit van refs. Dat wordt rechtstreeks naar het Referee Department gestuurd. Eerder vroegen ze ook al uitleg over het recordaantal strafschoppen die ze tegen krijgen. Gaat dat zoden aan de dijk brengen?

Einde van het reguliere seizoen worden we waarschijnlijk uitgenodigd door scheidsrechtersbaas Bertrand Layec om duiding te geven bij de cijfers. Los in de 90 procent juiste beslissingen, dat voorspellen we nu al. Maar of de waarnemers die progressie zien in het VAR-verhaal, da's een andere zaak.

"Er zal altijd een grijze zone blijven bestaan", zei Layec bij zijn vorige toespraken. Alleen liggen er veel fouten niet in het grijze gebied, maar gewoon in het zwarte of witte. Als ze hun geloofwaardigheid willen herstellen zullen ze zich strenger moeten uitspreken over hun scheidsrechters en VAR's. Want zelfs met de mooiste woorden kan je dit niet verbloemen.