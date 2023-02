Heeft Anderlecht binnenkort opnieuw een Nederlandse international in de rangen? 'Koeman gaat paars-witte sterkhouder oproepen voor Oranje'

Heeft RSC Anderlecht binnenkort een Nederlandse international tussen de palen staan? Het lijkt er alleszins op dat Ronald Koeman Bart Verbruggen zal oproepen voor Oranje.

Het Nieuwsblad weet dat Frank Boeckx al telefoontjes kreeg van de Nederlandse sportieve staf. Het doel: polsen of Bart Verbruggen klaar is om in de selectie van Oranje opgenomen te worden.

Het het lijkt er ook effectief op dat de doelman van RSC Anderlecht vrijdag zal opgeroepen worden door Ronald Koeman. De Nederlandse selectie neemt het eind maart op tegen Frankrijk en Gibraltar.