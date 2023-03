Zware financiële domper voor Zulte-Waregem, dat er rustig onder blijft

Zulte-Waregem heeft zijn jaarrekening voor het seizoen 2021-2022 neergelegd en die cijfers kleuren bloedrood. Al slaan ze bij Essevee niet in paniek.

In het seizoen 2021-2022 boekte Zulte-Waregem een verlies van maar liefst 8,4 miljoen euro. Daardoor heeft de club een negatief eigen vermogen van 10 miljoen euro. Een ander negatief cijfer is de schuldenberg. Die bedraagt immers 31,5 miljoen euro. Dat komt vooral doordat Essevee aan zijn stadion en jeugdcomplex aan het bouwen is.

Voor oplossingen kijkt de club niet meteen naar het buitenland. Zo zou de club zelfs niet meer in die richting kijken. Zo zou de verantwoordelijkheid meer dan ooit op de schouders van de 3 hoofdaandeelhouders rusten, met sterke man Tony Beeuwsaert op kop.

Bij Essevee panikeren ze niet meteen. Zo denken ze binnen de club niet meteen aan een financieel drama bij een eventuele degradatie. Het tv-geld in de Challenger Pro League is immers gelijkaardig als onderaan in de Jupiler Pro League. Zo vertelde CEO Eddy Cordier aan Het Nieuwsblad. Ook wil Essevee extra financiële zuurstof krijgen door vol in te zetten op de jeugd. Dat rendeert volgens Cordier al.